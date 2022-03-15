Зенитчики ПВО Балтфлота выполнили боевые стрельбы в Калининградской области

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Боевые расчёты зенитных ракетно-пушечных комплексов (ЗРПК) «Панцирь-С1» соединения противовоздушной обороны Балтийского флота выполнили боевые стрельбы по мишеням, имитирующим бронетехнику и средства воздушного нападения условного противника, на полигоне в Калининградской области.
Зенитчики ПВО Балтфлота выполнили боевые стрельбы в Калининградской области
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Об этом сообщает телеканал «Звезда».

Стрельбы проходили в рамках проведения планового тактического учения подразделений ПВО Балтийского флота. В качестве целей использовались макеты вертолёта и бронетранспортёра.

В стрельбах были задействованы несколько единиц ЗРПК «Панцирь-С1» и более 50 военнослужащих соединения ПВО Балтийского флота.

Ранее ФАН сообщало, что экипажи кораблей Северного флота отработали поиск и ликвидацию подлодки условного противника на учениях в Баренцевом море.

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