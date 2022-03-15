Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Чечню
- РИА Новости
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Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ России Евгений Аношин.
«Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил он.
В совещании примут участие полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.