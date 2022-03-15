Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Чечню

Короткая ссылка
Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Грозный, где проведёт совещание по вопросам нацбезопасности на Северном Кавказе.
Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Чечню
  • РИА Новости
  • © Sputnik / Виктор Толочко

Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ России Евгений Аношин.

«Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил он.

В совещании примут участие полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить