Секретарь Совбеза России Патрушев прибыл в Чечню

Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев прибыл в Грозный, где проведёт совещание по вопросам нацбезопасности на Северном Кавказе.

Об этом, как пишет Интерфакс, сообщил пресс-секретарь аппарата СБ России Евгений Аношин.

«Планируется обсудить вопросы экономической безопасности, дополнительные меры по противодействию международным экстремистским и террористическим организациям, а также проблематику совершенствования организации, планирования и проведения мероприятий по защите населения от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», — отметил он.

В совещании примут участие полномочный представитель президента России в Северо-Кавказском федеральном округе Юрий Чайка, главы регионов, представители федеральных министерств и ведомств.