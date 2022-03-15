IT-специалист Вакулин рассказал о рисках работы с VPN

Короткая ссылка
Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, с какими проблемами могут столкнуться россияне при использовании приложений VPN, чтобы обойти блокировку соцсетей.
IT-специалист Вакулин рассказал о рисках работы с VPN
  • Legion-Media

В беседе с Тульской службой новостей эксперт предупредил, что при использовании таких приложений пользователи могут столкнуться с утечкой личных данных, которыми, в свою очередь, могут воспользоваться хакеры и мошенники.

«У некоторых приложений есть проблемы с открытыми базами данных, при помощи которых можно достать информацию о реальном IP-адресе, времени сессии и том сайте, который пользователь посещает. Также было замечено, что некоторые VPN-ресурсы работают без сертификата и защищённого соединения, что может привести к утере либо к перехвату данных», — объяснил Вакулин.

Также специалист подчеркнул, что ряд приложений VPN могут запрашивать разрешения на использование данных смартфона, что также представляет угрозу.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить