IT-специалист Вакулин рассказал о рисках работы с VPN

Специалист по кибербезопасности Сергей Вакулин рассказал, с какими проблемами могут столкнуться россияне при использовании приложений VPN, чтобы обойти блокировку соцсетей.

В беседе с Тульской службой новостей эксперт предупредил, что при использовании таких приложений пользователи могут столкнуться с утечкой личных данных, которыми, в свою очередь, могут воспользоваться хакеры и мошенники.

«У некоторых приложений есть проблемы с открытыми базами данных, при помощи которых можно достать информацию о реальном IP-адресе, времени сессии и том сайте, который пользователь посещает. Также было замечено, что некоторые VPN-ресурсы работают без сертификата и защищённого соединения, что может привести к утере либо к перехвату данных», — объяснил Вакулин.

Также специалист подчеркнул, что ряд приложений VPN могут запрашивать разрешения на использование данных смартфона, что также представляет угрозу.

Ранее генеральный директор и основатель Group-IB Дмитрий Волков в беседе с НСН рассказал о распространённых мошеннических схемах.