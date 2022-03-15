Гештальт-терапевт Петровская рассказала, как выполнить работу в срок

Гештальт-терапевт Дарья Петровская рассказала, как снизить напряжённость, повысить свою функциональность и начать выполнять свою работу вовремя.

«Есть идея, что нужно делать как кто-то, и человек начинает себя подгонять, подразумевая, что нельзя не успеть, нельзя не справиться. Это и есть точка напряжения. Чтобы понять корни этого убеждения, можно задать себе вопрос: «Зачем мне всё успевать?», «Что будет, если я не успею?», «Чьи это слова, что я не успеваю, а должен?», — сказала специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её мнению, человек часто чувствует усталость не от физической нагрузки, а от эмоционального напряжения.

Так, психолог посоветовала делегировать нагрузку, беречь своё здоровье и отдыхать, поскольку это даст силы на выполнение будущих задач.

«Иногда нужно уменьшить запросы, от чего-то отказаться, чтобы всё успеть. Может, стоит признать, что человек боится использовать свои силы, ресурсы, и поэтому у него ничего не получается», — добавила Петровская.

Ранее психолог и гештальт-терапевт Елена Друма в беседе с ФАН рассказала, как абстрагироваться от негатива в соцсетях.