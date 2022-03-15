Терапевт Роенкова перечислила способствующие образованию камней в почках продукты

Врач общей практики, терапевт, диетолог Анна Роенкова назвала продукты, употребление которых может спровоцировать образование камней в почках.

Очень многое зависит от того, что человек ест и пьёт, подчеркнула специалист в беседе с сайтом «Аргументы и Факты».

По её словам, избыток в организме соли, мяса, сахарозы и фруктозы, а также витаминов C и D (в больших дозировках) становится одним из ключевых факторов образования камней в почках.

«Чрезмерное употребление поваренной соли резко увеличивает образование камней, задерживает в организме жидкость, она провоцирует нарушение нормального выведения мочи и отложение солей. Также, чем больше в пище натрия, тем больше выводится кальций. 6 г соли выводит 24—40 мг кальция. А ежедневное употребление всего 1 лишнего грамма соли приводит к дополнительной потере 1% костной массы тела. Помните, должна быть мера», — отметила Роенкова.

В числе нежелательных продуктов специалист назвала также алкоголь, газированные напитки и мясо. Кроме того, она призвала с осторожностью употреблять зелень — шпинат, щавель, сельдерей и петрушку.

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