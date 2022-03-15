Логопед Мельникова назвала подходящее время для обучения ребёнка чтению

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Педагог дошкольного и начального образования, логопед Анна Мельникова рассказала, нужно ли обучать выпускника детского сада чтению перед поступлением в первый класс.
Логопед Мельникова назвала подходящее время для обучения ребёнка чтению
  • АГН «Москва»
  • © Гришкин Денис

«Желательно, чтобы ребёнок к поступлению в школу знал все буквы, складывал их в слоги и умел читать небольшие слова. Так ему будет легче усваивать информацию, которую говорит учитель, понимать новый материал. Классы ведь большие, педагог физически не успевает уделить время каждому из 30—35 учеников», — сказала Мельникова в беседе с kp.ru.

В деле обучения родители могут переусердствовать, также отметила специалист.

Однако в этом вопросе лучше дождаться момента, когда ребёнок «созреет» и психологически, и интеллектуально, когда у него проснётся интерес к чтению, посоветовала она.

Ранее детский психолог, нейропсихолог Кира Макарова в беседе с ФАН рассказала, можно ли отдавать ребёнка до трёх лет в детский сад.

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