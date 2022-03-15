Депутат Госдумы Аксаков рассказал, что кредитные каникулы не повлияют на рейтинги заёмщиков

Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что кредитные каникулы не повлияют на рейтинги заёмщиков.

«В законе написано, что заключение соглашения о кредитных каникулах не должно влиять на кредитную историю. Я думаю, за ними обратится не так много народу, как это было в пандемию, потому что пока резкого снижения доходов не произошло. Во-вторых, ставки по кредитам, которые выдавали в предыдущие периоды, по нынешним временам получаются льготными. Они в разы ниже, чем по кредитным договорам, заключаемым сейчас. Я не думаю, что будет повальное обращение — десятки тыс. человек, может быть», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что власти разработают меры поддержки для компаний с участием иностранного капитала. Речь идёт о кредитных и налоговых каникулах.