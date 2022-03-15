Депутат Госдумы Аксаков рассказал, что кредитные каникулы не повлияют на рейтинги заёмщиков

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Глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков рассказал, что кредитные каникулы не повлияют на рейтинги заёмщиков.
Депутат Госдумы Аксаков рассказал, что кредитные каникулы не повлияют на рейтинги заёмщиков
  • © РИА Новости / Наталья Селиверстова

«В законе написано, что заключение соглашения о кредитных каникулах не должно влиять на кредитную историю. Я думаю, за ними обратится не так много народу, как это было в пандемию, потому что пока резкого снижения доходов не произошло. Во-вторых, ставки по кредитам, которые выдавали в предыдущие периоды, по нынешним временам получаются льготными. Они в разы ниже, чем по кредитным договорам, заключаемым сейчас. Я не думаю, что будет повальное обращение — десятки тыс. человек, может быть», — сказал эксперт в беседе с «Парламентской газетой».

Ранее телеканал «360» со ссылкой на слова губернатора Московской области Андрея Воробьёва сообщал, что власти разработают меры поддержки для компаний с участием иностранного капитала. Речь идёт о кредитных и налоговых каникулах.

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