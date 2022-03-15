Власти Петербурга сообщили о завершении пятой волны COVID-19

Председатель городского комитета по здравоохранению Дмитрий Лисовец заявил в эфире телеканала «Санкт-Петербург», что пятая волна коронавируса в Петербурге завершилась.

«По всем показателям можно говорить, что действительно пятый эпидподъём завершился. Сейчас недельный уровень госпитализации, который мы зафиксировали на предыдущей неделе, фактически находится на минимальном уровне, который ранее нами фиксировался между первой и второй волной, даже ниже. Поэтому, естественно, у нас есть все основания говорить, что пятая волна завершилась», — цитирует его РИА Новости.

Лисовец уточнил, что в настоящий момент в стационарах города находятся более 2,7 тыс. пациентов с COVID-19. свободными остаются 1,4 тыс. коек.

Ранее стало известно, что в Москве с 15 марта отменяется масочный режим на фоне стабильного улучшения эпидемиологической ситуации.