В результате ДТП в Новосибирске погибли три человека

Водитель автомобиля Toyota Ipsum в Новосибирске врезался в стоящий у обочины автомобиль «КамАЗ», погибли три человека, ещё трое госпитализированы. Об этом сообщили в региональном управлении МВД.

«В 04:50 (00:50 мск) на территории Октябрьского района водитель 1996 года рождения на автомобиле Toyota Ipsum... совершил наезд на автомобиль «КамАЗ», — приводит РИА Новости сообщение.

По данным полиции, три человека — двое мужчин и женщина — погибли на месте.

Как уточняется, ещё три человека доставлены в больницу с различными травмами.

Ранее в результате аварии с участием маршрутки в районе села Такое на Сахалине один человек погиб, двое получили ранение.