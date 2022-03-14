Отоларинголог Киселюс дал советы по выбору наушников

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Сурдолог-оториноларинголог кандидат медицинских наук Витаутас Киселюс дал советы по выбору наушников.

«Наиболее безопасные наушники — наружные, которые надеваются сверху на голову, с шумоподавлением — тоже хорошая вещь. Наушники, которые не надо вкручивать в слуховой проход, наиболее безопасные», — заявил он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По его словам, при работе на шумном, пыльном производстве, на стройке наушники желательны, чтобы снизить риск травмы слухового прохода.

Киселюс также напомнил, что наушники — инородное тело и нередко уши можно травмировать за счёт регулярного использования таких устройств.

«Зачастую громкость, при которой слушают музыку или разговаривают по телефону, избыточна. Такой звук может приводить к акустической травме», — пояснил врач.

Ранее врач-оториноларинголог «СМ-Клиники» Алёна Агаркова в разговоре с  «Известиями» рассказала, что время прослушивания музыки в наушниках не должно превышать четыре часа в неделю.

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