В ОЭЗ «Технополис «Москва» зафиксировали ставки аренды для предприятий

Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов рассказал, что на территории особой экономической зоны «Технополис «Москва» введён мораторий на индексацию арендных ставок для предприятий.

Об этом сообщает НСН.

«По заявлению мэра Москвы Сергея Собянина, столичная особая экономическая зона сохранит до конца года неизменными ставки аренды для резидентов и арендаторов на всех её пяти площадках. Эта мера вводится для поддержки технологических предпринимателей в сложившихся условиях. Фиксированная ставка по арендной плате позволит предприятиям более уверенно планировать своё развитие. Сегодня технологическое сообщество особой экономической зоны объединяет порядка 200 компаний, из них 90 — в статусе резидента», — отметил Владимир Ефимов.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области намерены разработать собственный комплекс мер поддержки предпринимателей в условиях введённых Западом антироссийских санкций.