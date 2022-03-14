«Известия»: фракция ЛДПР в Госдуме предложила расширить действие семейной ипотеки

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Фракция ЛДПР и представители бизнес-сообществ направили премьер-министру России Михаилу Мишустину инициативу о расширении семейной ипотеки. Об этом информируют «Известия».

«Мы предлагаем продлить действие пониженных ставок страховых взносов для субъектов МСП на 2022 год. А также распространить их на крупных производителей», — заявил первый зампредседателя комитета Госдумы по строительству и ЖКХ, член ЛДПР Владимир Кошелев.

ЛДПР также предлагает снизить процентную ставку НДФЛ для строительных компаний и ввести мораторий на штрафы за просрочку исполнения контрактных обязательств.

Депутаты выступают с инициативой расширения действия семейной ипотеки на семьи, дети в которых родились позже 2015 года.

Ранее премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что ситуация в экономике требует быстрых и эффективных решений.

Вице-президент Гильдии риелторов России Константин Апрелев в беседе с Общественной службой новостей прокомментировал ситуацию с недвижимостью.

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