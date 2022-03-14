Замглавы МИД Вершинин: санкционное давление Запада не изменит курс России

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Санкционное давление на Россию со стороны Запада не изменит внешнеполитический курс Москвы. Об этом заявил в интервью «Известиям» замглавы российского МИД Сергей Вершинин.

«Где предел этим санкциям? Им нет числа, очень много постарались наши так называемые партнёры и в Вашингтоне, и в еэсовских столицах для того, чтобы набрать такое большое количество санкций. С тем чтобы развернуть вспять движение России, чтобы заставить нас изменить решения, которые были приняты. Ничего из этого не выйдет», — заявил Вершинин.

Он отметил, что Россия не намерена просить у Запада отмены санкций.

«Мы просто будем и дальше развивать свою экономику и свою способность к самостоятельному развитию при опоре на тех друзей и единомышленников, которые у нас есть», — заключил Вершинин.

Российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.

В свою очередь, официальный представитель российского МИД Мария Захарова в эфире телеканала «Россия 1» напомнила, что санкционное «удушение» России со стороны Запада продолжается уже многие годы.

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