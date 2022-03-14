Захарова заявила, что санкционное «удушение» России продолжается долгие годы

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Санкционное «удушение» России со стороны Запада продолжается уже многие годы. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова в эфире программы «Воскресный вечер с Владимиром Соловьевым» на телеканале «Россия 1».

«Санкционная война началась не в этом году: шло удушение, сначала плавное, потом рывками, потом опять плавное. То новые санкции, то их продление, то обвинения, под которыми нет никакой почвы, и вот так шло на протяжении многих лет», — приводит её слова ТАСС.

Захарова отметила, что рестрикции Запада затрагивали сферы финансов, экономики, спорта, культуры, науки и образования, а также гуманитарных обменов.

Ранее первый заместитель российского постпреда при ООН Дмитрий Полянский заявил, что западные санкции приведут лишь к усилению самодостаточности России.

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