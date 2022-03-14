В России около 1,4 тысяч военных отправили на реабилитацию после спецоперации в Донбассе

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Около 1,4 тыс. российских военнослужащих отправили на реабилитацию после полученных в ходе специальной военной операции на Украине ранений. Об этом сообщает газета «Красная звезда».

«К настоящему времени уже выписано и отправлено на реабилитацию около 1,4 тыс. военнослужащих. Все они изъявили желание вернуться к своим подразделениям для дальнейшего выполнения задач в рамках специальной военной операции после полного выздоровления», — говорится в материале.

Отмечается, в реабилитации используются современные методы лечебной физкультуры с применением тренажёров, лечебной гимнастики и разных методов физиотерапии.

11 марта глава Минобороны России Сергей Шойгу в Центральном военном клиническом госпитале имени П.В. Мандрыка вручил государственные награды военным Вооружённых сил России, которые отличились в ходе специальной операции на Украине, в том числе звезду Героя России, орден Мужества и десять медалей «За отвагу».

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