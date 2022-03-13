Эксперт Иванов назвал FireChat, Bridgefy, Serval Mesh самыми безопасными мессенджерами

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Большинство мессенджеров использует сквозное шифрование для обеспечения безопасности личной информации, и такие функции есть у многих популярных платформ, заявил директор по продуктовой стратегии Группы Т1 Сергей Иванов.

В комментарии агентству «Прайм» он напомнил, что под сквозным шифрованием подразумевается создание криптографических ключей в момент соединения. Они хранятся на смартфонах пользователей без передачи в системы владельца платформы.

«(Чаще всего. — RT) это те мессенджеры, в которых передача идёт с устройства на устройство: FireChat, Bridgefy, Serval Mesh», — сказал Иванов.

По словам эксперта, пользователи также могут доверять наименее популярным и востребованным мессенджерам с маленькой аудиторией, так как злоумышленникам бессмысленно взламывать их защиту ради доступа к аккаунтам нескольких сотен человек.

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