Рогозин заявил, что жадность западных партнёров победит их русофобию
«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит», — написал он в своём Telegram-канале.
Ранее корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.
Также «Роскосмос» направил обращения партнёрам по Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.
По словам Рогозина, страны Запада маниакально разрушают международное космическое сотрудничество.