Рогозин заявил, что жадность западных партнёров победит их русофобию

Жадность западных брендов и компаний перевесит их русофобию, заявил гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Срок возвращения в Россию западных брендов и компаний зависит от того, что перевесит на весах: русофобия или жадность? Думаю, все со мной согласитесь: жадность в итоге победит», — написал он в своём Telegram-канале.

Ранее корпорация «Роскосмос» во время заседания оперативного штаба определила основные приоритеты для развития в связи с изменением геополитической обстановки.

Также «Роскосмос» направил обращения партнёрам по Международной космической станции (МКС) с требованием снять с предприятий госкорпорации санкции.

По словам Рогозина, страны Запада маниакально разрушают международное космическое сотрудничество.