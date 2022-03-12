В МЧС заявили о ликвидации последствий взрыва и пожара в жилом доме в Воронеже
«Пожар ликвидирован... На месте пожара работали два отделения ПСЧ-1, два отделения ПСЧ-2, два отделения ПСЧ-3, два отделения ПСЧ-6, три отделения СПСЧ, два отделения ПСЧ-24. Всего к ликвидации пожара привлекалось 52 человека, 13 единиц техники», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.
Мэр города Вадим Кстенин заявил, что некоторых жильцов дома в Воронеже, где произошёл взрыв газа, разместят в гостинице с трёхразовым питанием.