В МЧС заявили о ликвидации последствий взрыва и пожара в жилом доме в Воронеже

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В МЧС по Воронежской области заявили о ликвидации последствий взрыва и пожара в девятиэтажном жилом доме в Воронеже.

«Пожар ликвидирован... На месте пожара работали два отделения ПСЧ-1, два отделения ПСЧ-2, два отделения ПСЧ-3, два отделения ПСЧ-6, три отделения СПСЧ, два отделения ПСЧ-24. Всего к ликвидации пожара привлекалось 52 человека, 13 единиц техники», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва газовоздушной смеси в жилом доме в Воронеже обрушилось межэтажное перекрытие и произошёл пожар, два человека погибли.

Мэр города Вадим Кстенин заявил, что некоторых жильцов дома в Воронеже, где произошёл взрыв газа, разместят в гостинице с трёхразовым питанием.

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