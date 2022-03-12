В больнице Приморья скончался второй ребёнок, пострадавший от взрыва старого снаряда

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В Приморском крае скончался ещё один ребёнок, пострадавший в результате неосторожного обращения с оружием, заявила инспектор контрольно-следственного отдела СУСК России по региону Лаура Скоробогатова.

«В настоящее время скончался и второй мальчик, который был доставлен в медучреждение и пострадал в результате неосторожного обращения с оружием», — сказала она в комментарии РИА Новости.

Ранее сообщалось, что в результате подрыва найденного старого снаряда в населённом пункте Владимировка пострадали двое детей, один из них погиб. Второго доставили в больницу в тяжёлом состоянии.

27 января 2021 года взрывотехники севастопольской инженерно-технической группы ОМОНа «Беркут» Росгвардии обследовали более 100 снарядов и патронов времён Великой Отечественной войны, обнаруженных в Нахимовском и Балаклавском районах во время земляных работ.

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