Число электронных обращений за получением услуг в соцсфере в Москве выросло в два раза за год

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Число электронных обращений за получением услуг в социальной сфере в Москве выросло в два раза за год и достигло 1,6 млн.

Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.

В сфере труда и соцзащиты на данный момент можно получить 38 госуслуг в электронном виде.

В 2021 году в городе трудоустроили более 114 тыс. человек, 19 тыс. прошли профессиональное переобучение.

Более 3,5 тыс. малообеспеченных семей с детьми участвуют в проекте «Социальный контракт», в рамках которого помощь оказывается в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству.

Департамент труда и соцзащиты населения сотрудничает с 300 некоммерческими организациями социальной направленности.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.

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