Число электронных обращений за получением услуг в соцсфере в Москве выросло в два раза за год
Об этом сообщает НСН со ссылкой на пресс-службу мэра и правительства.
В сфере труда и соцзащиты на данный момент можно получить 38 госуслуг в электронном виде.
В 2021 году в городе трудоустроили более 114 тыс. человек, 19 тыс. прошли профессиональное переобучение.
Более 3,5 тыс. малообеспеченных семей с детьми участвуют в проекте «Социальный контракт», в рамках которого помощь оказывается в обмен на обязательства родителей предпринимать активные усилия по трудоустройству.
Департамент труда и соцзащиты населения сотрудничает с 300 некоммерческими организациями социальной направленности.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области квалификацию повысили более 6 тыс. сотрудников МФЦ с начала года. Они прошли обучение по работе с новыми госуслугами и обслуживанию посетителей.