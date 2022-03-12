В Калининградской области назначен новый министр градостроительной политики

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Министром градостроительной политики Калининградской области стала Вера Касьянова. Она возглавила ведомство, созданное при реорганизации Агентства по архитектуре, градостроению и перспективному развитию региона.

Об этом сообщает «Янтарный край» со ссылкой на распоряжение губернатора.

Из документа следует, что Касьянова начинает работу в должности министра с 16 марта 2022 года.

Касьянова работает в органах управления в сфере архитектуры и градостроения области с 2002 года.

Ранее интернет-газета «Взгляд» сообщала, что член клуба «Эльбрус», победительница конкурса «Лидеры России» Милена Милич заняла должность министра экологии и устойчивого развития региона в правительстве Сахалинской области.

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