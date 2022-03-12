В Адыгее обсудили развитие регионального АПК

Короткая ссылка
Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл встречу с региональными производителями сельскохозяйственных товаров.
В Адыгее обсудили развитие регионального АПК
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Основной темой встречи стало развитие АПК в регионе и повышение продовольственной безопасности.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия отрасли стабильно работали и обеспечивали жителей республики качественной и доступной сельхозпродукцией», — сказал Кумпилов.

Он напомнил, что в регионе уже работают меры господдержки и власти продолжат помогать с получением льготных кредитов, выдавать субсидии и гранты для начинающих фермеров и тех, кто хочет расширить своё дело.

Также стало известно, что в Крыму первые резиденты в государственном индустриальном парке «Джанкой» могут развернуть производство в 2022 году. Как передаёт «Крым 24», об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.

«Мы можем сказать, что в этом году уже будет запущено производство. В частности, рассматривается возможность производства полиэтиленовых труб для водоводов и газопроводов, исходя из темпов строительства инженерной инфраструктуры по всей республике», — сказал он.

Ранее в Татарстане рассказали о мерах господдержки АПК в 2022 году.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Кадры с места главных событий дня на нашем YouTube
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить