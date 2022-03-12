В Адыгее обсудили развитие регионального АПК

Глава Адыгеи Мурат Кумпилов провёл встречу с региональными производителями сельскохозяйственных товаров.

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Основной темой встречи стало развитие АПК в регионе и повышение продовольственной безопасности.

«Мы крайне заинтересованы в том, чтобы предприятия отрасли стабильно работали и обеспечивали жителей республики качественной и доступной сельхозпродукцией», — сказал Кумпилов.

Он напомнил, что в регионе уже работают меры господдержки и власти продолжат помогать с получением льготных кредитов, выдавать субсидии и гранты для начинающих фермеров и тех, кто хочет расширить своё дело.

Также стало известно, что в Крыму первые резиденты в государственном индустриальном парке «Джанкой» могут развернуть производство в 2022 году. Как передаёт «Крым 24», об этом заявил генеральный директор Корпорации развития Республики Крым Даниил Пидаев.

«Мы можем сказать, что в этом году уже будет запущено производство. В частности, рассматривается возможность производства полиэтиленовых труб для водоводов и газопроводов, исходя из темпов строительства инженерной инфраструктуры по всей республике», — сказал он.

Ранее в Татарстане рассказали о мерах господдержки АПК в 2022 году.