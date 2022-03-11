В Тюменской области отменили ряд антиковидных ограничений

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Главный санитарный врач Тюменской области Галина Шарухо подписала постановление, отменяющее ряд антикоронавирусных ограничений на предприятиях региона.
В Тюменской области отменили ряд антиковидных ограничений
  • РИА Новости

Об этом сообщает megatyumen.ru.

Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19.

В частности, граждане старше 65 лет, а также беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями могут вернуться с удалёнки на свои рабочие места.

Кроме того, разрешены массовые мероприятия внутри коллективов, передаёт URA.RU.

Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.

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