В Тюменской области отменили ряд антиковидных ограничений
- РИА Новости
Об этом сообщает megatyumen.ru.
Такое решение принято в связи со снижением заболеваемости COVID-19.
В частности, граждане старше 65 лет, а также беременные женщины и лица с хроническими заболеваниями могут вернуться с удалёнки на свои рабочие места.
Кроме того, разрешены массовые мероприятия внутри коллективов, передаёт URA.RU.
Ранее профессор вирусологии Александр Чепурнов, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавирусной инфекции.