В Кемеровской области подтвердили 511 случаев COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 511 случаев COVID-19 за последние сутки. Вылечились 858 жителей.
В Кемеровской области подтвердили 511 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

С начала пандемии в регионе заболели 151 623 человека, выздоровели 138 667.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 10 775 граждан.

Также стало известно, что в Дагестане до конца марта снимут ряд ограничительных мер, передаёт ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу главы республики.

«Будет восстановлена работа банкетных залов и детских клубов. Все остальные общественные заведения, в том числе театры, кинотеатры, развлекательные и торговые центры, учреждения, оказывающие разного рода услуги населению, гостиницы и санатории, розничные магазины можно будет посещать без предъявления QR-кода», — отмечается в сообщении.

Ранее Александр Чепурнов, глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии, спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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