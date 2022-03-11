В Удмуртии выявили 375 случаев COVID-19 за сутки

В Удмуртии выявили 375 случаев COVID-19 за последние сутки. Госпитализированы 82 пациента.

Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу главы республики и её правительства.

В поликлиниках наблюдаются 8818 жителей. В ковидных центрах 636 пациентов находятся в состоянии средней тяжести, 141 — в тяжёлом.

Выздоровели за минувшие 24 часа 455 человек.

Также стало известно, что в медицинских организациях региона создан более чем трёхмесячный запас лекарств, в том числе входящих в перечень жизненно необходимых и важнейших препаратов, передаёт izhlife.ru со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

«Тем льготникам, которые обеспечиваются за счёт региональных средств, препараты на первое полугодие тоже уже закуплены. Например, по острым сердечно-сосудистым заболеваниям запас лекарственных препаратов покрывает 24-месячную потребность, дополнительно проводится закупка дорогостоящих лекарств на 60 млн рублей», — рассказала профильный вице-премьер Эльвира Пинчук.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.