Психолог Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом

Доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом.

В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал такие методы, как контрастный душ, горячий сладкий чай, умывание холодной водой, физические упражнения.

Как пояснил эксперт, сбивать тревожность физиологическими процедурами — это один из вариантов.

«Второй вариант — если есть возможность уйти из этого истерического поля, это можно сделать», — цитирует Слободчикова kp.ru.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.