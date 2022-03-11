Психолог Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом

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Доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом.
Психолог Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал такие методы, как контрастный душ, горячий сладкий чай, умывание холодной водой, физические упражнения.

Как пояснил эксперт, сбивать тревожность физиологическими процедурами — это один из вариантов.

«Второй вариант — если есть возможность уйти из этого истерического поля, это можно сделать», — цитирует Слободчикова kp.ru.

Ранее диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.

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