Психолог Слободчиков дал советы по борьбе со стрессом
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В беседе с радио «Комсомольская правда» он рекомендовал такие методы, как контрастный душ, горячий сладкий чай, умывание холодной водой, физические упражнения.
Как пояснил эксперт, сбивать тревожность физиологическими процедурами — это один из вариантов.
«Второй вариант — если есть возможность уйти из этого истерического поля, это можно сделать», — цитирует Слободчикова kp.ru.
Ранее диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко рассказала о продуктах, помогающих бороться со стрессом.