Психолог Слободчиков рассказал о задаче фейков

Доктор психологических наук, детский и подростковый психолог Илья Слободчиков рассказал о задаче фейков.

«Я не являюсь специалистом по кибербезопасности. А с точки зрения психолога нужно уметь включать голову, чтобы понимать, что в принципе возможно теоретически, а что невозможно», — заявил он в беседе с радио «Комсомольская правда».

По словам Слободчикова, задача фейка — вывести человека из состояния эмоционального равновесия.

Как отметил психолог, информацию нужно проверять, причём желательно —неоднократно.

«Сама напряжённость информационной среды диктует нам максимально больший контроль над собственным поведением. Это волевым усилием регулируется, если угодно», — цитирует его kp.ru.

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