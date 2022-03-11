Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Псковской области

Северо-Западная транспортная прокуратура заявила о начале проверки из-за жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Псковской области.

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 11 марта в 11:30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке частного воздушного судна произошло его опрокидывание. На борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия работает великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко.

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области.