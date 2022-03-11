Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Псковской области

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Северо-Западная транспортная прокуратура заявила о начале проверки из-за жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Псковской области.
Прокуратура начала проверку после жёсткой посадки вертолёта Ми-8 в Псковской области
  • РИА Новости

Об этом говорится на сайте ведомства.

«По предварительным данным, 11 марта в 11:30 в деревне Переслегино Великолукского района Псковской области при посадке частного воздушного судна произошло его опрокидывание. На борту находились четыре человека, из них один пострадал, погибших нет», — отмечается в заявлении.

Уточняется, что на месте происшествия работает великолукский транспортный прокурор Александр Мирошниченко. 

Ранее сообщалось, что вертолёт Ми-8 совершил жёсткую посадку в ходе проведения мониторинга состояния нефтепровода в Великолукском районе Псковской области.

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