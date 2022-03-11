В Минтрансе России сообщили о проработке поставки авиазапчастей из Азии

Министерство транспорта России прорабатывает поставку авиазапчастей из Китая и других стран Азиатского региона.

Об этом рассказала директор департамента правового обеспечения и законопроектной деятельности Минтранса России Алина Малышева на заседании комитета Совфеда по экономической политике.

«Прорабатываются вопросы поставок запасных частей через Китай и иные страны Азиатского региона» — приводит её слова РИА Новости.

Также Малышева рассказала, что российские авиакомпании эксплуатируют 1367 самолётов, из них 739 судов зарегистрировано в иностранных реестрах.