Отоларинголог Богданович рассказал о проблемах у перенёсших COVID-19 людей
У заболевших меняются обоняние и вкус, а также может снижаться слух, отметил врач в беседе с kp.ru.
«Бывает, что у переболевших COVID-19 из спектра слышимости выпадают высокие частоты, заметить это сразу самому человеку сложно. Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование чётко покажет, изменился слух или нет», — уточнил Богданович.
Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».