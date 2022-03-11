Отоларинголог Богданович рассказал о проблемах у перенёсших COVID-19 людей

Врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург Ярослав Богданович рассказал, что «омикрон», как и предшествующие варианты коронавируса, вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани.

У заболевших меняются обоняние и вкус, а также может снижаться слух, отметил врач в беседе с kp.ru.

«Бывает, что у переболевших COVID-19 из спектра слышимости выпадают высокие частоты, заметить это сразу самому человеку сложно. Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование чётко покажет, изменился слух или нет», — уточнил Богданович.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».