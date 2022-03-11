Отоларинголог Богданович рассказал о проблемах у перенёсших COVID-19 людей

Короткая ссылка
Врач-отоларинголог и челюстно-лицевой хирург Ярослав Богданович рассказал, что «омикрон», как и предшествующие варианты коронавируса, вызывает поражение слизистых в носоглотке и воздействует на нервные ткани.

У заболевших меняются обоняние и вкус, а также может снижаться слух, отметил врач в беседе с kp.ru.

«Бывает, что у переболевших COVID-19 из спектра слышимости выпадают высокие частоты, заметить это сразу самому человеку сложно. Поэтому я бы в рамках постковидной проверки здоровья рекомендовал пройти аудиометрию у врача-отоларинголога. Такое исследование чётко покажет, изменился слух или нет», — уточнил Богданович.

Ранее молекулярный биолог, вирусолог Пётр Чумаков в беседе с ФАН прокомментировал ситуацию с распространением штамма коронавируса «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить