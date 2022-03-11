В Москве назвали востребованные у школьников предметы для сдачи ЕГЭ в 2022 году

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Самыми востребованными предметами по выбору для сдачи ЕГЭ в 2022 году у московских школьников стали обществознание, английский язык и информатика.
В Москве назвали востребованные у школьников предметы для сдачи ЕГЭ в 2022 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства.

Так, обществознание планируют сдавать почти 39 тыс. учащихся, английский язык — 27 тыс., информатику — более 19 тыс. человек.

В этом году ЕГЭ планируют сдавать 87 тыс. человек, из которых свыше 68 тыс. — выпускники этого года.

Профильный уровень математики выбрали для сдачи более 42 тыс. человек, базовый — свыше 35 тыс. ЕГЭ по русскому языку планируют написать более 78 тыс. учащихся.

Ранее НСН сообщала, что в 2021 году Москва стала лидером по числу медалей на международных олимпиадах школьников, впервые обойдя Сингапур и Шанхай.

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