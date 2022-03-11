Невролог Анисимова перечислила ранние признаки инсульта
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«Если человек в здоровом состоянии, если у него повышается давление, он чувствует головную боль, непривычную для него, например, в затылочной части. Онемение в ноге, руке, половине лица, может быть затруднение речи, нечёткость выговаривания фраз, затруднение глотания», — уточнила Анисимова в беседе с URA.RU.
По её словам, любой из этих симптомов, особенно у молодых людей не старше 45 лет, — это «красный флаг в неврологии».
При возникновении подобных ситуаций специалист рекомендует обратиться к неврологу и сделать МРТ.
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