Врач Чудаков рекомендовал отложить косметические процедуры после заболевания COVID-19

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Руководитель направления «Превентивная медицина» НТИ HealthNet, кандидат медицинских наук Сергей Чудаков посоветовал отложить на месяц косметические процедуры после заболевания коронавирусом.

«Если ковид проходил не в бессимптомной форме, желательно после нормализации тестов ПЦР и общего состояния сделать паузу на месяц и дождаться полного выздоровления организма. Но это в том случае, если нет осложнений, постковидного синдрома», — цитирует Чудакова РИА Новости.

По его словам, повышенная усталость, нарушение памяти и внимания могут быть связаны с проблемами с микроциркуляцией крови после COVID.

Чудаков также заявил о необходимости проверить состояние свёртываемости крови и тромбообразование.

Кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Марат Зиннатуллин рассказал, что коронавирус может негативно отразиться на органах желудочно-кишечного тракта (ЖКТ).

Главный профилактолог УрФО, доктор медицинских наук Сергей Токарев в беседе с URA.RU рассказал, что после COVID-19 субфебрильная температура до 37,5 °С может сохраняться несколько месяцев.

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