Корабли ТОФ завершили учения в Охотском и Японском морях

Корабли Тихоокеанского флота завершили военно-морские учения в акватории Японского и Охотского морей. Об этом сообщила пресс-служба флота.

«Корабли возвращаются после завершения военно-морского учения в акватории Японского и Охотского морей», — приводит сообщение Интерфакс.

Отмечается, что в рамках учений экипажи выполнили зенитные ракетные и артиллерийские стрельбы, а также провели корабельные тренировки по основным флотским направлениям.

Ранее отряд кораблей ТОФ провёл в Охотском море учения с противолодочными самолётами Ил-38 и Ил-38Н.

В феврале корветы Тихоокеанского флота выполнили пуски ракет в Охотском море в рамках учений, отражая нападение кораблей условного противника.