В СФ предложили ввести ускоренную реализацию имущества компаний из недружественных стран

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Глава комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств.

«В качестве мер, направленных на адаптацию экономики и дальнейшее социально-экономическое развитие в изменившихся условиях, предлагаем ввести ускоренную процедуру реализации имущества, находящегося на территории Российской Федерации, компаний из иностранных недружественных государств», — приводит ТАСС текст письма-обращения Кутепова к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.

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