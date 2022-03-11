В СФ предложили ввести ускоренную реализацию имущества компаний из недружественных стран
«В качестве мер, направленных на адаптацию экономики и дальнейшее социально-экономическое развитие в изменившихся условиях, предлагаем ввести ускоренную процедуру реализации имущества, находящегося на территории Российской Федерации, компаний из иностранных недружественных государств», — приводит ТАСС текст письма-обращения Кутепова к председателю правительства Михаилу Мишустину.
Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.
Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».
Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.