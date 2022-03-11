В СФ предложили ввести ускоренную реализацию имущества компаний из недружественных стран

Глава комитета Совета Федерации России по экономической политике Андрей Кутепов предложил ввести ускоренную процедуру реализации имущества компаний из недружественных государств.

«В качестве мер, направленных на адаптацию экономики и дальнейшее социально-экономическое развитие в изменившихся условиях, предлагаем ввести ускоренную процедуру реализации имущества, находящегося на территории Российской Федерации, компаний из иностранных недружественных государств», — приводит ТАСС текст письма-обращения Кутепова к председателю правительства Михаилу Мишустину.

Ранее правительство России утвердило перечень государств и территорий, совершающих в отношении России недружественные действия.

Это распоряжение было подготовлено в рамках указа президента «О временном порядке исполнения обязательств перед некоторыми иностранными кредиторами».

Президент России Владимир Путин поддержал идею о внешнем управлении иностранными компаниями, которые уходят с российского рынка.