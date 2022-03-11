Замглавы МИД Панкин назвал целью западных санкций «удушение России и её народа»

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Целью санкционной политики Запада в отношении России является удушение страны и её населения. Об этом в интервью «Известиям» заявил замглавы российского МИД Александр Панкин.

«Самое главное, что за этой словесной казуистикой стоит абсолютно чёткая цель — удушение страны, причём не только её элиты и отдельных личностей, вносимых в списки, а удушение народа», — заявил Панкин.

По его словам, Запад стремится минимизировать российское участие в мировой экономике и нанести существенный ущерб обороноспособности страны.

Панкин также допустил, что в вопросе санкций «мы ещё не дошли до самых худших сценариев».

Ранее российский президент Владимир Путин выразил уверенность, что санкции против России всё равно бы вводились западными странами так или иначе.

Политолог Геворг Мирзаян заявил в стриме RT «Летучка», что Запад стремится вызвать панику у российского населения с помощью санкций.

В Кремле заявили о беспрецедентной экономической войне против России.

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