Кардиолог Конев назвал возможные причины покалывания в области сердца
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«Если покалывание в области сердца несильное и у молодых, особенно девушек, то это почти 100% межрёберная невралгия», — заявил он в беседе с URA.RU.
По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать сжимающие боли в сердце.
«Любые боли в области сердца требуют дифференциального диагноза, особенно в старших возрастных когортах. Когда человек подходит к пожилому, старческому возрасту, тогда эти боли нужно дифференцировать уже со стороны тахикардии», — пояснил Конев.
Ранее врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.