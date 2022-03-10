Кардиолог Конев назвал возможные причины покалывания в области сердца

Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал о возможных причинах покалывания в области сердца.

«Если покалывание в области сердца несильное и у молодых, особенно девушек, то это почти 100% межрёберная невралгия», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать сжимающие боли в сердце.

«Любые боли в области сердца требуют дифференциального диагноза, особенно в старших возрастных когортах. Когда человек подходит к пожилому, старческому возрасту, тогда эти боли нужно дифференцировать уже со стороны тахикардии», — пояснил Конев.

Ранее врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.