Кардиолог Конев назвал возможные причины покалывания в области сердца

Короткая ссылка
Врач-кардиолог, геронтолог, профессор кафедры поликлинической терапии ФПДО МГМСУ, доктор медицинских наук Юрий Конев рассказал о возможных причинах покалывания в области сердца.
Кардиолог Конев назвал возможные причины покалывания в области сердца
  • Gettyimages.ru

«Если покалывание в области сердца несильное и у молодых, особенно девушек, то это почти 100% межрёберная невралгия», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, поводом для обращения к врачу могут стать сжимающие боли в сердце.

«Любые боли в области сердца требуют дифференциального диагноза, особенно в старших возрастных когортах. Когда человек подходит к пожилому, старческому возрасту, тогда эти боли нужно дифференцировать уже со стороны тахикардии», — пояснил Конев.

Ранее врач-терапевт, кардиолог «СМ-Клиника» Рустем Османов в разговоре с «Известиями» рассказал, какие могут быть неочевидные причины учащённого сердцебиения.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить