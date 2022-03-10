Эксперт рынка Национальной технологической инициативы Зюзин дал советы по здоровому питанию

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Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин дал советы по здоровому питанию.
Эксперт рынка Национальной технологической инициативы Зюзин дал советы по здоровому питанию
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«Россияне могут стать более здоровыми, если откажутся от определённого набора продуктов. В частности, сахар, красное мясо или переработанное красное мясо, алкоголь, особенно крепкий, а также сократят потребление хлебобулочных изделий», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Зюзин выразил мнение, что в стране пока не сформирована культура потребления альтернативных продуктов питания, поэтому ожидать в ближайшие годы серьёзного снижения употребления традиционных продуктов животного происхождения не приходится.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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