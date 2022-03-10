Эксперт рынка Национальной технологической инициативы Зюзин дал советы по здоровому питанию

Эксперт рынка Национальной технологической инициативы (НТИ) FoodNet Андрей Зюзин дал советы по здоровому питанию.

«Россияне могут стать более здоровыми, если откажутся от определённого набора продуктов. В частности, сахар, красное мясо или переработанное красное мясо, алкоголь, особенно крепкий, а также сократят потребление хлебобулочных изделий», — заявил он в беседе с «Газетой.Ru».

Зюзин выразил мнение, что в стране пока не сформирована культура потребления альтернативных продуктов питания, поэтому ожидать в ближайшие годы серьёзного снижения употребления традиционных продуктов животного происхождения не приходится.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.