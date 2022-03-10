Диетолог Плато объяснил, почему после еды хочется сладкого

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Диетолог Алекс Плато рассказал, почему после еды хочется сладкого.
Диетолог Плато объяснил, почему после еды хочется сладкого
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«В нашей культуре принято, что полноценный приём пищи состоит из первого, второго и десерта на третье. Это просто ментальная привычка, не связанная с физиологией. Но если мы ожидаем сладкого, то стараемся быстрее, не получая вкусового удовольствия, расправиться с первым и вторым блюдом. В итоге потребность во вкусном мы перекрываем сладким», — заявил он в беседе с Общественной службой новостей.

По его словам, в целом привычка заканчивать обед десертом — вредная. Плато советует не отвлекаться на посторонние мысли и дела во время приёма пищи.

Как отметил диетолог, желательно стараться насладиться вкусом.

«Да, отказаться сразу от сладкого будет тяжело, но постепенно выработается новая привычка — есть осознанно», — заключил он.

Ранее диетолог Маргарита Королёва в беседе с Nation News дала советы по питанию для поддержания здоровья сердца.

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