Автоэксперты назвали лидеров Европы по продажам машин в феврале
- РИА Новости
Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».
По данным Ассоциации европейского бизнеса, второе место заняла Франция — 115 386 машин (-13%).
На третьем месте — Россия, где продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в феврале составили 114 349 единиц (-4,8%).
В топ-5 также попали Италия и Испания.
Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.