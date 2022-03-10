Автоэксперты назвали лидеров Европы по продажам машин в феврале

Лидером по реализации автомобилей в Европе в феврале 2022 года стала Германия, где реализовали 200 512 машин (+3,2% относительно предыдущего года).

Об этом сообщает газета «Известия» со ссылкой на аналитическое агентство «Автостат».

По данным Ассоциации европейского бизнеса, второе место заняла Франция — 115 386 машин (-13%).

На третьем месте — Россия, где продажи легковых и лёгких коммерческих автомобилей в феврале составили 114 349 единиц (-4,8%).

В топ-5 также попали Италия и Испания.

Ранее независимый эксперт транспортной отрасли Алексей Тузов в беседе с изданием «ПолитЭксперт» прокомментировал ситуацию на российском авторынке.