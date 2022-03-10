В Подмосковье более 88 тысяч женщин посетили онлайн-школы матерей с начала года

В Московской области более 88 тыс. женщин посетили онлайн-школы матерей с начала 2022 года.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу регионального Минздрава.

Занятия организованы на базе учреждений родовспоможения. Уроки доступны и для будущих отцов.

«Когда в семье ждут ребёнка, особенно если это первенец, у будущих родителей возникает множество разнообразных вопросов», — заявила замглавы ведомства Светлана Лазарева.

Она отметила, что на занятиях рассказывают, какие изменения происходят в женском организме, как правильно питаться, как помочь матери в послеродовый период.

Как передавал «Янтарный край», в Калининградской области рассказали о мерах поддержки, предусмотренных для многодетных семей.