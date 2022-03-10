Эксперт Ускова прокомментировала уход ряда иностранных компаний из России

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Генеральный директор кадровой платформы «Рокет Ворк» Анастасия Ускова прокомментировала уход ряда иностранных компаний из России.
Эксперт Ускова прокомментировала уход ряда иностранных компаний из России
  • РИА Новости

«Очевидно, что вместе с приостановкой производств, закрытием и временным уходом с рынка нас ждёт снижение налоговых поступлений в бюджет», — заявила она в беседе с газетой «Известия».

Вместе с тем, отметила Ускова, на отечественном рынке доля госкомпаний превышает 70%.

Ранее председатель правления Ассоциации экспертов рынка ретейла Андрей Карпов в беседе с НСН высказался об уходе ряда иностранных брендов из России.

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