Кабмин ввёл мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года

Короткая ссылка
Правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.
Кабмин ввёл мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года
  • Gettyimages.ru

«В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при этом плановые проверки будут сохранены только в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделены дополнительные средства в размере 7 млрд рублей.

Ранее Михаил Мишустин представил новые меры поддержки бизнеса и населения в условиях санкций.

Подробнее — в материале RT.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить