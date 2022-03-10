Кабмин ввёл мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года

Правительство России ввело мораторий на проведение проверок бизнеса до конца 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе кабмина.

«В России до конца 2022 года будет действовать мораторий на проведение проверок бизнеса. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин», — говорится в сообщении.

Как уточняется, при этом плановые проверки будут сохранены только в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности.

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что на субсидирование кредитования малого и среднего бизнеса выделены дополнительные средства в размере 7 млрд рублей.

Ранее Михаил Мишустин представил новые меры поддержки бизнеса и населения в условиях санкций.

Подробнее — в материале RT.