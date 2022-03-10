В Башкирии проверят сообщение о попытке высадить ребёнка из автобуса

Прокуратура Башкирии организовала проверку после сообщений СМИ о высадке школьника из автобуса.

Об этом сообщает ИА REGNUM со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По предварительной информации, 9 марта кондуктор автобуса №101, который принадлежит ГУП «Башавтотранс», пыталась высадить из общественного транспорта ребёнка, у которого возникли технические проблемы в работе программы для оплаты проезда. Школьник остался в автобусе только благодаря вмешательству другого пассажира.

Обстоятельства инцидента выясняют сотрудники прокуратуры Ленинского района города Уфы. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее progorod43 передавал, что прокуратура Кировской области проверяет сообщения о высадке 11-летнего мальчика из автобуса.