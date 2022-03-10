Документ: окольцованных в рамках биологической программы на Украине птиц ловили в России

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Окольцованных птиц, выпущенных в интересах военно-биологической программы из Херсонского биосферного заповедника «Аскания-Нова», отловили в апреле 2021 года в Ивановской и Воронежской областях России.
Документ: окольцованных в рамках биологической программы на Украине птиц ловили в России
  • РИА Новости

Об этом написано в документе, представленном Министерством обороны России.

Ранее начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС России Игорь Кириллов отметил, что Украина имеет уникальное географическое положение, где пересекаются трансконтинентальные пути миграции. По его словам, были выявлены как минимум два вида перелётных птиц, маршруты которых проходят преимущественно через территорию России.

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