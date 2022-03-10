Глава Адыгеи Кумпилов обсудил с членами кабмина республики меры соцподдержки

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Глава Адыгеи Мурат Кумпилов поставил задачу перед членами кабинета министров и главами муниципалитетов республики оперативно запустить все изменения федерального законодательства.
Глава Адыгеи Кумпилов обсудил с членами кабмина республики меры соцподдержки
  • РИА Новости

Об этом сообщает портал «Юга.ру».

Кумпилов дал распоряжение заранее закупать материалы, необходимые для строительства и ремонта объектов.

Он также отметил, что важно обеспечить доступность товаров для населения, в первую очередь — продуктов питания и лекарств.

Наряду с этим в Нижегородской области численность безработных сократилась в марте. Об этом сообщает newsnn.ru со ссылкой на данные Управления по труду и занятости населения (УТЗН) региона.

По данным на 9 марта, в регионе официально зарегистрированы в органах службы занятости в качестве безработных 7485 человек.

Ранее сообщалось, что в Амурской области безработные смогут найти работу с помощью новой онлайн-платформы.

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