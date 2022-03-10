В Оренбургской области выявили 942 случая коронавируса за сутки

В Оренбургской области выявили 942 случая коронавируса за последние сутки.

Об этом сообщает RIA56 со ссылкой на данные Роспотребнадзора.

С начала пандемии в регионе заболели 199 509 жителей. Проведено 3 160 725 исследований по диагностике COVID-19.

Также стало известно, что в Нижегородской области заболеваемость коронавирусом снизилась на 25% с 28 февраля по 6 марта, передаёт ИА «Время Н» со ссылкой на пресс-службу регионального управления Роспотребнадзора.

Заболеваемость гриппом и ОРВИ в регионе снизилась на 19,3%. На карантине находятся 0,5% школ и детсадов, один из которых закрыт полностью.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.