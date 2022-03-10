В Татарстане зафиксировали 717 случаев COVID-19 за сутки

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В Татарстане зафиксировали 717 случаев COVID-19 за последние сутки.
В Татарстане зафиксировали 717 случаев COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Реальное время» со ссылкой на федеральный оперативный штаб.

Общее число заболевших в республике достигло 128 718. Выписаны 103 972 жителя, в том числе 2911 за минувшие 24 часа.

Также стало известно, что в Челябинской области выявили 1648 случаев коронавируса за сутки, передаёт интернет-издание argumenti.ru со ссылкой на региональный Минздрав. Выздоровели 6229 жителей.

В настоящее время под медицинским наблюдением в регионе находятся 23 534 человека.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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