Собянин поручил заключить контракты на производство в Москве продукции для госнужд
- РИА Новости
Об этом он сообщил в своём блоге.
«За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введён в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни. Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд», — написал мэр.
Ранее Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы.