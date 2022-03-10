Собянин поручил заключить контракты на производство в Москве продукции для госнужд

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что поручил заключить долгосрочные контракты на производство в столице максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд.

Об этом он сообщил в своём блоге.

«За последние годы мы заключили многомиллиардные контракты на строительство заводов по производству лекарств, медицинской техники и детского питания. Ряд новых заводов уже введён в эксплуатацию, продукция поставляется в городские больницы и на молочные кухни. Основываясь на этом опыте, я поручил всем комплексам городского хозяйства заключить долгосрочные контракты на локализацию в Москве производства максимально широкой номенклатуры продукции, необходимой для государственных нужд», — написал мэр.

Ранее Собянин объявил о создании комиссии по повышению устойчивости развития экономики Москвы.