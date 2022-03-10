В Кемеровской области подтвердили 553 случая COVID-19 за сутки

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В Кемеровской области подтвердили 553 случая COVID-19 за последние сутки.
В Кемеровской области подтвердили 553 случая COVID-19 за сутки
  • РИА Новости

Об этом сообщает kp.ru со ссылкой на региональный оперативный штаб.

Общее число заболевших в регионе достигло 151 112. Вылечились 137 809 жителей.

На домашней изоляции, в медицинских стационарах и обсерваторах находятся 11 129 человек.

Также стало известно, что в Севастополе за минувшие 24 часа сократили около 150 коек в госпиталях для пациентов с коронавирусом, передаёт «Новый Севастополь» со ссылкой на городской Департамент здравоохранения.

«Всего в городской инфекционной больнице, первой и девятой горбольницах развёрнуто 642 койки для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией и подозрением на неё», — отмечается в сообщении.

За сутки в ковидные стационары города госпитализированы 28 пациентов. Выписан 41 человек.

Ранее глава лаборатории особо опасных инфекций Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины, профессор вирусологии Александр Чепурнов спрогнозировал дальнейшую ситуацию с пандемией коронавируса.

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